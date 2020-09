Braderie de rentrée "masquée" dans le centre-ville de Dijon

La braderie de rentrée bat son plein dans le centre ville de Dijon, de vendredi 11 à dimanche 13 septembre 2020. Le masque et les gestes barrières n'entament pas l'entrain des commerçants et des clients pendant leur emplettes.

On brade la collection d'été rue Piron

"Tout doit disparaître !". Voilà le mot d'ordre depuis vendredi 11 septembre et jusqu'à dimanche 13 septembre 2020 dans les rues du centre-ville de Dijon. Moins 50, 60, 70% ... les stands et les portiques sont de sortie devant les boutiques pour la braderie de rentrée. Une "braderie masquée", évidemment, avec la crise sanitaire. En plus des gestes barrières de rigueur, ce qui change par rapport aux autres années, c'est l'absence des camelots - les marchands ambulants - qui n'ont pas été autorisés à installer leurs stands.

Faire de la place et compenser les pertes des derniers mois

Pas de grosse foule Rue du Bourg mais des commerçants plutôt satisfaits © Radio France - Adrien Beria