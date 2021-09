Braderie des commerçants : à Lille, les commandes de moules en baisse par rapport à l'année dernière

C'est le repas emblématique de la grande braderie de Lille : en temps normal, 500 tonnes de moules sont consommées en deux jours. Mais pour la deuxième année consécutive, la braderie est annulée pour raisons sanitaires, et remplacée par une braderie des commerçants, qui se tiendra du vendredi 3 au dimanche 5 septembre. Un format réduit pour limiter les risques : on sera donc loin des millions de visiteurs d'avant-covid. Les restaurateurs ont déjà passé leurs commandes, mais ils restent prudents.

à lire aussi À quoi va ressembler la braderie des commerçants à Lille début septembre ?

Réduire les stocks

"On est sur 3 tonnes à la Chicorée, 2 tonnes Aux Moules de Lille, 1 tonne au Lys, détaille Raphaël Jeannard, le gérant de ces trois restaurants situés près de la Grand'Place. En temps normal, on commande entre 12 et 14 tonnes..." L'année dernière, il avait du jeter plusieurs tonnes de moules, faute de fréquentation. Un couvre-feu à minuit et demi avait été annoncé la veille de la braderie, provoquant la colère de son patron, Arnaud Meunier. Le restaurateur avait déversé les moules invendues devant le portail de la préfecture.

On est sur 3 tonnes à la Chicorée. En temps normal, on commande entre 12 et 14 tonnes... Raphaël Jeannard, gérant

Prudence partagée par les autres restaurateurs de Lille, confirme Olivier Camelot, le directeur commercial de l'entreprise hollandaise Delta Mossel, qui fournit Lille en moule à chaque braderie. "L'année dernière, les restaurateurs pensaient limiter les dégâts, explique-t-il. Or ça s'est plus mal passé que ce qu'ils imaginaient. Cette année, on sent qu'il y a plus de retenue. On fera moins de commandes cette année sur la partie restauration."

Demande en hausse dans la grande distribution

En revanche, Olivier Camelot observe un nouveau phénomène : "Il y a un mouvement de vases communicants : la demande des restaurateurs baisse, mais il y a une hausse dans la grande distribution." Des enseignes qui s'appuient sur une logique simple : "La semaine de la braderie, on se doit quand on est un bon nordiste de manger des moules ! Mais les moules qu'on ne mange pas sur le site de la braderie, celles qu'on n'ira peut-être pas manger exceptionnellement au restaurant à ce moment-là, on les mange à la maison."

Ce qui permet à son entreprise de sauver le week-end. Elle devrait livrer 150 tonnes de moules cette année, contre 200 une année normale.