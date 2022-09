Braderie du Mans ce samedi : "Les commerçants en ont besoin, ils sont dans une situation difficile"

Les commerçants du Mans organisent leur braderie annuelle, ce samedi 10 septembre, à partir de 8h dans les rues du centre-ville. Après des années difficiles, marquées notamment par le Covid, dans un contexte d’inflation et de baisse généralisée du pouvoir d’achat, cet événement commercial est particulièrement attendu.

► Trois questions à Catherine Sasso, présidente de Manséa, association de commerçants du centre-ville du Mans.

Comment qualifieriez-vous le contexte dans lequel a lieu cette année cette braderie?

Difficile. Très difficile pour tout le monde. Les commerçants ont des stocks importants. Ils ont besoin de trésorerie. Moi, j’ai ouvert ma boutique il y a cinq ans. J'ai commencé mon activité avec les manifestations des gilets jaunes puis les défilés contre les retraites. Aujourd’hui, c’est la guerre en Ukraine et une crise inflationniste. Il existe chez les commerçants une forte lassitude. Certains cessent leur activité. D’autres prennent une retraite anticipée.



Quels sont les enjeux de cette braderie pour les commerçants du Mans?

La braderie est très importante, surtout cette année. Les commerçants se sont investis et ont créé des animations. Nous savons qu’il faut répondre présent. Nous aurons des clients que nous ne verrons peut-être qu’une seule fois dans l’année, ceux qui viennent de La Ferté-Bernard, Mamers ou Sablé. Ces gens-là viennent pour profiter de la braderie en centre-ville. Rappelons que les prix sont cassés et qu’il y a de bonnes affaires à réaliser. Pour les commerçants, cet événement permet d’engranger un peu de trésorerie pour financer les achats à venir pour la période de Noël et répondre aux demandes des clients.



Comment s’est déroulée l’organisation de cette braderie ?

Cette année, les commerçants non sédentaires font leur retour. Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Cela répond à une demande et cela crée de l’animation. J’aurais aimé avoir plus d'appui de la mairie du Mans, un relais plus direct. Nous n’avons reçu les affiches que mardi. Etant donné le contexte difficile, j’aurais apprécié davantage de soutien officiel. La volonté est là. Mais les choses ont été faite à l’arrache. Il y a eu clairement un manque d’anticipation.

► Réécouter l'interview de Catherine Sasso, présidente de l'association de commerçants Manséa à 7h15 sur France Bleu Maine