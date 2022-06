Braderie solidaire ce dimanche au Zénith de Dijon au profit du Secours populaire de Côte-d'Or

Environ 200 bénévoles du Secours Populaire mobilisés ce week-end pour la braderie solidaire. Samedi, opération mise en place des contenus des 95 palettes de livres, CD, DVD et autres jeux vidéo.

Ce samedi 25 juin, le Zénith de Dijon fourmille de bénévoles du Secours populaire. Tous s'affairent à mettre en place les livres, CD, DVD jeux vidéo et autres jouets qui n'ont pas été vendus ces derniers mois dans les magasins FNAC. Ces produits venus de toute la France seront bradés au bénéfice de l'association caritative dans le département de la Côte-d'Or.

7.500 bénéficiaires du Secours populaire en Côte-d'Or

L'an dernier, l'opération avait rapporté plus de 137 000 euros, une somme alors allouée pour les départs en vacances des familles que soutient le Secours populaire. Cette année, le directeur adjoint de l'association en Côte-d'Or en espère plus encore, d'autant que les besoins augmentent. Actuellement le Secours populaire aide 7.500 personnes à Dijon et dans ces autres antennes du département, le nombre de bénéficiaires pourraient atteindre 8.000 à la fin de l'année.

"On vise 150.000 euros." Copier

Michaël Mouard, le directeur adjoint du Secours populaire de Côte-d'Or espère recueillir cette année 150.000e. © Radio France - Claire Checcaglini

La braderie ouvre de 9h à 20h au Zénith de Dijon.

Les invendus de la FNAC bradés ce dimanche au Zénith au bénéfice du Secours populaire de Côte-d'Or. © Radio France - Claire Checcaglini