La négociation du plan social s'est terminée ce mardi 19 décembre et le dialogue reste au point mort entre la direction et les salariés. Le plan social prévoit de supprimer 345 des 800 postes du site à Grenoble (Isère). L'intersyndicale dénonce des suppressions de postes "non justifiées".

Grenoble, France

Les négociations sont terminées et du côté des salariés de GE Hydro à Grenoble, c'est presque comme si elles n'avaient jamais commencé. Depuis plusieurs mois les syndicats se battent, à coup de blocage de site, de discussions animées avec la direction, de venue de personnalités politiques, contre un plan social annoncé mais "pas justifié" selon eux. Il prévoit de supprimer 345 des 800 emplois du site de General Electric à Grenoble (ex-Alstom Hydro, ex-Neyrpic).

Depuis le mois de juillet, on fait du surplace : ce n'est pas un dialogue, on nous regarde de haut" - Nadine Boux, syndicaliste

Les négociations du plan social se sont en effet terminées ce mardi 19 décembre. Dans ce plan deux parties, appelées des "livres". Dans le premier, les conditions de reclassement et/ou les indemnités touchées par les employés mis à la porte. Conditions "indignes d'une entreprise qui affiche une trésorerie de 92 milliards d'euros", commente Nadine Boux.

Pas de concret sur le futur fonctionnement de l'entreprise

Dans le Livre 2 se trouvent les raisons économiques, les justifications de ce plan social, et la manière dont l'entreprise doit fonctionner sans les 345 employés amenés à partir, principalement des membres de l'atelier. "Et toutes ces réponses, elles ne sont pas précises, la direction ne rentre pas dans le détail".

Car ce que craignent les salariés, depuis le début, c'est que ce plan social soit un signe avant-coureur de la fermeture totale du site. "On ne sait pas dans ce Livre 2 comment on est censés fonctionner sans l'atelier", explique Nadine Boux, "je rappelle qu'on est un site à la pointe, on ne fabrique pas des chaussettes, l'atelier ça permet de garder un contact avec le terrain".

Quel est le rôle de l'État ?

De son côté, l'entreprise affirme avoir répondu correctement aux question et fourni "plus de 400 documents" aux représentants du personnel. "Une cinquantaine de réunions se sont tenues" depuis cinq mois selon la direction.

Le seul point positif selon l'intersyndicale, c'est le débat relancé sur le rôle de l'état dans la question industrielle. Une commission d'enquête a été ouverte à l'Assemblée Nationale et auditionne de nombreux acteurs de l'industrie concernant plusieurs fusions-acquisitions.

"On a au moins l'impression d'avoir servi le débat public", relativise Nadine Boux.

Et maintenant ?

Désormais, la proposition de plan social de GE Hydro va être soumise le 26 décembre à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte, ex Direction du Travail). S'il est validé (avant la mi-janvier), les organisations auront ensuite deux mois pour saisir la justice. "On ne perd pas espoir", conclut Nadine Boux, l'intersyndicale sera vendredi 22 au Conseil Métropolitain à Grenoble pour le prouver.