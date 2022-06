Branle-bas de combat aux Tissus d'Avesnières : la PME retenue pour camoufler l'armée

La Nouvelle Éco, c'est la chronique qui parle de l'actualité économique en Mayenne et ce mardi, France Bleu Mayenne s'intéresse aux Tissus d'Avesnières. L'entreprise mayennaise a été retenue pour concevoir la prochaine tenue de camouflage de l'armée française, en 2024. La PME est connue mondialement pour ses tissus d'ameublement et son savoir-faire français mais une commande de la sorte, c'est une première pour la quarantaine de salariés basés en face de le presbytère Notre Dame d'Avesnières.

Une mission spéciale

"On avait déjà des contacts avec l'armée française par les années passées et on a été sollicités depuis deux ans pour travailler en bureau d'études", explique Grégoire Feinte, le directeur général des Tissus d'Avesnières, qui a été sollicité pour le savoir-faire technique de l'entreprise. "Notre secteur d'activité principal, c'est le tissu d'ameublement, mais ça nous a amené à développer une technicité très élevée qui était intéressante dans la mise au point de nouveaux motifs pour l'armée", ajoute le directeur qui ne peut pas en dire plus sur ce motif plus pointu que le précédent, classé "secret-défense".

Les ateliers des Tissus d'Avesnières. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Un projet comme celui-là nous a occupé de façon discontinue", Grégoire Feinte

"L'étude s'est étalée sur deux ans environ et a mobilisé six personnes", ce qui a permis à l'entreprise de continuer à honorer ses contrats sur son activité première, ajoute le directeur, qui avoue ressentir une certaine fierté patriotique : "Contribuer à un projet comme celui là, travailler pour notre pays, c'est très valorisant."

Autre fierté pour l'entreprise mayennaise, c'est de travailler, avec les techniques habituelles, sur un secteur très différent de leur principale activité. "Il y a quand même une recherche esthétique, souligne Grégoire Feinte. Le camouflage de l'armée, c'est aussi un élément d'identité visuelle. Il y a aussi une démarche esthétique là dedans."