Bras de fer entre les collectivités locales et l'Etat pour financer le Mont-Saint-Michel

Ce 1er janvier 2020 est officiellement créé l'Epic du Mont-Saint-Michel, l'Etablissement public national à caractère industriel et commercial. Cette structure réunit l'Etat et les collectivités locales et va assurer la gestion du site, qui était jusque là morcellée. Mais son financement fait débat.

Le Mont-Saint-Michel, c'est plus de deux millions de touristes par an et c'est le site le plus visité de France en dehors de Paris. Et pourtant, jusque là, sa gestion était morcelée entre plusieurs acteurs. Ce 1er janvier 2020, il devient un Epic, un établissement public national.

Cette structure commune associe l'Etat et les collectivités locales, pour gérer ensemble le site, du barrage au rocher, en passant par la question des navettes, de la sécurité ou encore le développement touristique.

L'abbaye va apporter un financement (1,7 millions d'euros par an) mais elle reste en dehors de la structure. Elle continue d'être gérée par le Centre des monuments nationaux, c'est à dire par l'Etat.

Le gouvernement "s'est réjoui" par communiqué mi-décembre de la création de cet établissement public, "un projet unique" écrit-il. Mais le bras de fer continue avec les collectivités régionales et locales sur la question du financement.

Les bénéfices réalisés par l'Abbaye ne contribueront pas au développement touristique du site, selon les collectivités locales.

Les Régions Normandie et Bretagne et le Département de la Manche ont écrit au Premier ministre le 19 décembre. Elles refusent l'effort financier supplémentaire qui leur est demandé (600.000 euros par an au lieu des 400.000 euros actuels) et déplorent que les recettes de l'abbaye "ne bénéficient que marginalement" à la gestion du site.

L'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est plus de 6 millions d'euros de bénéfices net chaque année, grace aux visites des touristes.