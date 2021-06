Bras de fer politique en Australie autour du contrat de sous-marins avec Naval Group

Et à nouveau du riffifi entre l'Australie et Naval Group. Depuis que le groupe français a décroché en 2016 ce "contrat du siècle" il essuie régulièrement des critiques venant de l'île-continent. Et ce mercredi une nouvelle fois le gouvernement australien a été attaqué sur ce dossier.

Naval Group doit construire à Cherbourg pour la Marine australienne 12 sous-marins sur 50 ans pour un montant total de 56 milliards d'euros. C'est l'un des plus gros investissement que l'Australie n'a jamais fait. Alors évidemment ça ne se fait pas sans heurts. Depuis des mois les opposants (opposition au gouvernement australien, concurrents de Naval Group et la presse) dénoncent des dépassements de budget et des retards dans ce contrat. Et ce mercredi une nouvelle fois le gouvernement a été attaqué sur ce dossier.

Une semaine compliquée en Australie sur le plan politique

Cette semaine en Australie ont lieu des auditions devant les parlementaires et c'est souvent l'occasion pour l'opposition d'attaquer le gouvernement. Ce mercredi la cible c'était : Greg Moriarty, le secrétaire du ministère de la Défense chargé du dossier Naval Group. En gros à la question "avez vous prévu un plan B si ça se passe mal ?" Poussé dans ses retranchements il affirme alors qu'il est "prudent d'envisager des alternatives en cas d'échec du contrat". Pas franchement incongru au vu du contrat mais, hors contexte, les mots "alternatives" et "échec" sont lâchés et ils inquiètent ici à l'autre bout de la terre. Depuis des mois, la presse australienne fait campagne contre le contrat Naval Group et parle même d'un plan B avec les suédois. Faux aurait affirmé Greg Moriarty. Le plan B serait que le plan A aille jusqu'au bout. Faire que ce contrat se passe bien d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs Naval Group affirme qu'il n'y a pas de retards à ce stade. Des recrutements ont actuellement lieu en Australie et des équipes viennent en France pour acquérir des compétences. Quant au coût, il évolue selon le groupe en fonction des demandes australiennes.

Le premier ministre australien rencontrera à Paris Emmanuel Macron la semaine prochaine

Le patron de l’industriel français, Pierre-Eric Pommellet, s’est récemment rendu en Australie. Sur place, il s’est engagé à ce que 60 % de la valeur du programme revienne à l’Australie, une exigence de Canberra. Les deux parties ne sont en revanche toujours pas parvenues à finaliser l’étape suivante du contrat, portant sur trois milliards de dollars et qui était prévue pour le début de l’année. Le contrat doit créer 2 800 emplois dans ce pays et occuper parallèlement 500 personnes en France, essentiellement dans la partie conception. La semaine prochaine, le Premier ministre Scott Morrison doit rencontrer le président français Emmanuel Macron à Paris. L'Australie affirme qu'elle demeure "absolument déterminé" à résoudre les problèmes avec Naval Group. Première livraison des sous-marins prévue en 2032.