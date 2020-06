Brastis, le pastis breton existe désormais en cubi de 3 litres !

Le pastis breton commercialisé depuis un an et demi par la maison Jouffe à Dinan (Côtes-d'Armor) est désormais disponible en cubi de 3 litres. Avec cette boite de pastis au format familial, il est désormais possible de recharger sa bouteille de Brastis.

Certains l'ont pris pour un hurluberlu lorsqu'il est arrivé avec sa bouteille de Brastis, la contraction de la Bretagne et du pastis, chez les cavistes en janvier 2019. Plus d'un an après, le pastis breton du Dinannais Laurent Jouffe a fait le tour de la France. La version bretonne de la célèbre boisson anisée a fait un véritable carton avec 35 000 bouteilles écoulées.

Entrepreneur dans l'âme, Laurent Jouffe a concrétisé son idée d'épancher les grandes soifs pendant le confinement : "C'était une période difficile pour tout le monde, j'avais envie qu'on parle d'autre chose et qu'on reprenne goût au bonheur de ces moments-là de dégustation entre amis et en famille".

Un cubi plus économique et écologique

Depuis le 11 mai dernier, date du début du déconfinement en France, le BIB (pour "bag in box", littéralement sac en boite en français) de Brastis est donc disponible chez les cavistes. "Le BIB, en dehors du côté drôle de mettre du pastis dans un sac de 3 litres, c'est surtout un objet qui est plus économique, et écologique. _On va désormais pouvoir remplir sa bouteille de Brastis en verre, autant que l'on veut_. Et donc plus besoin d'en acheter à chaque fois. Le bilan carbone de la fabrication diminue également.", précise Laurent Jouffe.

Avec ce cubi, le Costarmoricain espère connaître le même succès que celui du Brastis et du Vieux Briscard (la version du Brastis commercialisée en supermarché) et ainsi participer au redémarrage de l'activité des cavistes, largement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.