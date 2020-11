Morbihan : Breizh Cola et les bières bretonnes Lancelot rachetés par le normand Agrial

Une belle prise pour le normand Agrial. La première coopérative de France va acquérir l'entreprise Phare Ouest installée au Roc-Saint-André (commune nouvelle de Val-d'Oust) dans le Morbihan. Un rachat qui prend effet le 1er janvier 2021. Agrial était déjà actionnaire minoritaire du groupe Phare Ouest , véritable institution bretonne et qui a lancé Breizh Cola, le premier cola régional, et les bières Lancelot. Phare Ouest emploie une cinquantaine de salariés.

Un autre projet pour le président de Phare Ouest

Stéphane Kerdodé, fondateur et président du groupe Phare Ouest, a été approché par de nombreux investisseurs et groupes internationaux mais a trouvé plus d'assurances avec Agrial "j'ai trouvé beaucoup de sérieux dans le projet de continuité d'Agrial. C'est un groupement d'agriculteurs qui a apporté toutes les garanties pour que l'entreprise continue de se développer et que les salariés continuent à travailler dans une ambiance familiale, même si elle appartiendra à un groupe national". Stéphane Kerdodé se lance dans une distillerie indépendante, la distillerie la mine d'or à Ploermel (Morbihan), qui va fabriquer des alcools forts et du whisky.

Phare Ouest reste breton

A ceux qui pourraient craindre un départ d'un savoir faire en Normandie, Stéphane Kerdodé se montre rassurant "le siège est en Normandie, mais Agrial est déjà implanté en Bretagne et près de 3000 éleveurs du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine travaillent pour Agrial. La production se fera toujours en Bretagne".

Agrial a une volonté de développer de la richesse en Bretagne - Stéphane Kerdodé

De nouvelles marques pour Agrial

Agrial représente 22 000 salariés et 13 000 agriculteurs adhérant à la coopérative. Avec l'acquisition de Breizh Cola et de Lancelot, Agrial étoffe son catalogue fort déjà de 55 marques comme Agrilait, Soignon, Florette, ou encore les cidres bretons Kérisac et Loic Raison.