Bressuire : action des pompiers des Deux-Sèvres, toujours en grève

Bressuire, France

C'est un conflit qui dure : celui des sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres. Ils sont en grève depuis le 6 mars. Depuis, toujours pas d'accord avec la direction sur les créations de postes et les nominations d'adjudants.

Distribution de tracts et rencontre avec le député

Une nouvelle action a été menée ce lundi à Bressuire. Une soixantaine de pompiers étaient mobilisés pour distribuer des tracts sur différents ronds-points. Une délégation a rencontré le député LREM du nord Deux-Sèvres Jean-Marie Fiévet, lui même pompier de métier. "Nous lui avons exposé nos problématiques et il nous a dit qu'il ferait part de nos doléances à notre directeur et à la Préfète", précise Patrice Bonneau, président du syndicat SNSPP-PATS 79. Ce dernier indique également qu'un "vote avec urne a été organisé pour savoir si on continuait le mouvement. La soixantaine de pompiers présents a voté oui à l'unanimité".