Brest : au marché Saint-Louis, un nouveau protocole pour gérer l'affluence

Le marché Saint-Louis à Brest est très fréquenté. Pour gérer l'affluence et s'assurer du respect des gestes barrière, plusieurs médiateurs sont mobilisés et un protocole de circulation a été mis en place dimanche 15 novembre.

Comme tous les marchés de Brest, le très populaire marché Saint Louis continue de se tenir tous les dimanches depuis le reconfinement. Et il attire beaucoup de monde... La semaine dernière, dimanche 8 novembre, c'était même la foule des grands jours.

Des mesures ont donc été prises pour gérer l'affluence dimanche 15 novembre. Un sens de circulation a été installé autour de la place et quatre médiateurs ont compté le nombre de clients présents. Leur rôle, "s'assurer du port du masque, que les distances sont respectées et que tout le monde cohabite bien", détaille Stéphane Chantel, un d'entre eux.

Le marche des Halles Saint-Louis à Brest. © Radio France - Ninnog Louis

Un protocole de circulation bientôt renforcé

"La semaine dernière il y avait du monde", confirme Stéphane Chantel. "On est présents sur les marchés depuis septembre, on avait fait une pause la semaine dernière, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Cette fois, on est de retour, sans doute tous les dimanches". Ce protocole de circulation sera renforcé la semaine prochaine, avec notamment la matérialisation d'une file devant le Carrefour City.

Les vendeurs aussi ont fait des efforts, spontanément. "On s'est espacés, on fait en sorte que la queue du stand ne déborde pas chez le voisin, et on a mis une affiche expliquant les gestes à adopter", précise Yacine Abadou, primeur. "Si ce n'est pas respecté, on risque de devoir fermer", pense-t-il. "Alors on encourage les clients à suivre les règles. Dans l'ensemble, tout se passe bien !" La préfecture du Finistère n'envisage pas de prendre des mesures restrictives pour l'instant.

Les gestes barrière "bien respectés"

Un avis partagé par Laure Noël, qui vend des escargots devant les halles. Ce marché est le dernier où elle écoule sa production, tous les autres sont annulés.

C'est important que ça reste ouvert, c'est vital pour moi. Laure Noël

Selon elle, les gestes barrière sont bien respectés. "Les rues sont assez larges pour ne pas être collés, on a du gel, des masques, et on est au grand air !"

Les clients, eux, sont satisfaits du protocole mis en place. _"On n'est pas les uns sur les autres, on peut toujours se tenir à un mètre de distance, même dans la queue. C'est très bien !"_conclut Geneviève