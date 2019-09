Brest : des nouvelles de William le jeune SDF qui veut s'en sortir

William est toujours dans la rue, six jours après son appel à l'aide posté sur les réseaux sociaux et relayé par France Bleu. Mais il va mieux! Ce jeune SDF de 22 ans a reçu des dizaines de propositions de logement et de travail. Après 7 ans dans la rue, il va prendre le temps de se reposer.

Brest, France

" J'ai reçu des dizaines de propositions de logements et de travail, qui viennent de toute la France. Mais je vais d'abord trouver un endroit pour me reposer et me retaper psychologiquement, pendant quelques semaines. Parce qu'on ne sort pas en claquant des doigts de sept ans dans la rue. Mais oui, je vais mieux! " William, assis sur le trottoir, écrase son mégot et esquisse un bien meilleur sourire que le week end dernier. Dans quelques minutes, il ira jusqu'au CCAS le Centre Communal d'Action Social de Brest avec Servane, une jeune fille qui a proposé son aide après l'appel lancé dimanche sur Facebook. William va s'enregistrer et avancer dans les démarches : avoir une adresse administrative, pouvoir demander un numéro de sécurité sociale. Bref, William est encore dans la rue, mais il avance.

Apprendre à se connaitre

" J'ai eu des tas de propositions d'hébergement. Et c'est vrai que je dors toujours dans la rue, dans les allées autour de la rue de Siam. Après 7 ans dans la rue, ce n'est pas si simple d'aller chez quelqu'un. Il faut apprendre à se connaitre. Mais avec un numéro de sécurité sociale et un peu d'aide psychologique, je vais me retaper. Et sortir de là, pour moi et pour Midnight. " Midnight est la toute jeune chienne de William.

Une coupe de cheveux dans la rue

William a déjà une nouvelle coupe de cheveux. Une femme coiffeuse est passé cette semaine et lui a proposé ses services dans la rue, à condition de trouver une prise électrique. " J'ai trouvé une prise et elle m'a coupé les cheveux comme ça, dans la rue. Çà fait du bien".

La relève de Coluche

"J'espère aussi que ça va servir à d'autres", précise William, à la rue depuis l'âge de 16 ans. Son appel, posté avec son accord, par deux passantes sur le groupe facebook la relève de Coluche, a été partagé des centaines de fois. William tisse désormais des liens d'amitié, avec des aidants qui ont décidé de l'accompagner tranquillement dans ce grand projet de changement de vie.

William fêtera ses 23 ans en novembre. Et France Bleu espère bien continuer à vous donner de ses nouvelles!