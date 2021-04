Brest distribue de nouveaux chèques alimentaires à près de 1.500 familles modestes

Comme il y a un an, la ville de Brest (Finistère) vient de distribuer des chèques alimentaires aux familles modestes dont les enfants n'ont pu manger à la cantine ces dernières semaines, à cause des restrictions sanitaires. Une aide sociale et solidaire qui représente un budget de 147.000 euros.