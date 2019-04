Brest : fin de conflit à Force Ouvrière

Brest, France

Une attitude agressive de la part de membres du bureau, des fonctions que l'on supprime à certains salariés, sans aucune explication : c'est ce que dénonçaient les salariés de Force Ouvrière dans le département. Scène plutôt insolite, depuis mardi 9 avril, ils tenaient un piquet de grève devant les locaux du syndicat à Brest.

Un nouveau bureau élu par le syndicat

La commission exécutive du syndicat a semble-t-il entendu leurs revendications. Elle a décidé ce jeudi de révoquer les 9 membres du bureau, et d'élire neuf nouvelles personnes.

A l'issue de cette commission, la nouvelle secrétaire générale, Eliane Le Gall, a fait des propositions aux grévistes afin de résoudre le conflit. Elle a notamment promis plus de dialogue dans l'organisation, et des fiches de poste et un règlement écrit afin de mieux définir les fonctions de chacun.

Suite à ces propositions, les salariés ont décidé de lever le préavis de grève en fin de journée, et de retourner à leur activité : la défense des salariés.