Brest : les métiers des industries de la mer ne sont pas réservés aux hommes

Une soixantaine de collégiennes et de lycéennes de Brest ont découvert les métiers des industries de la mer ce mardi matin au Campus des industries navales de Brest. Un secteur qui manque de bras et de cerveaux mais qui est peu valorisé et qui compte 80% d'hommes.

Les métiers des industries de la mer (construction, conception, réparation, énergies renouvelables, marine nationale) cherchent des bras et des cerveaux. Les différents secteurs recrutent et vont continuer à le faire mais ils souffrent d'un manque de visibilité et d'attractivité.

Le Cinav ouvre aussi ses portes aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en réinsertion © Radio France - Thomas Biet

Une première du genre

Dans l'imaginaire collectif, ces métiers sont souvent réservés aux hommes, et les faits le confirment puisque les postes sont occupés à 80% par des hommes, alors que ces secteurs sont totalement accessibles aux femmes.

C'est dans l'optique de faire changer les regards et les mentalités que le Cinav, le campus des industries navales de Brest, a organisé ce mardi une matinée de présentation réservée à 60 collégiennes et lycéennes brestoises. Une première. "On est venu apprendre les différents métiers qu'il peut y avoir dans le secteur, comme architecte navale" lance une adolescente.

L'objectif de la matinée était de déconstruire les idées reçues sur les industries du secteur © Radio France - Thomas Biet

Des élèves du collège de l'Iroise et du collège et lycée de la Croix Rouge La Salle se sont vus présenter une cinquantaine de métiers, certains aux noms barbares comme "mécatronicien" qui associe électronique, mécanique et informatique via la conception ou la maintenance de systèmes intelligents : "On répare les pièces des bateaux" synthétise une collégienne visiblement intéressée.

Des secteurs où l'on peut évoluer rapidement

Anne-Laure Lahrer du lycée de la Croix-Rouge La Salle précise que leur présence s'est faite sur la base du volontariat : "Ce sont des filles qui ont conscience de la chance d'habiter à Brest et à qui on fait découvrir qu'on peut devenir cadre ou ingénieur en partant parfois d'un diplôme de CAP car ce sont des métiers où l'on peut évoluer".

Les femmes occupent de plus en plus de postes à responsabilité dans la Marine

D'autres s'intéressent davantage aux possibilités au sein de la Marine nationale. Elles écoutent donc attentivement le second-maitre Fanny. Engagée à 16 ans après un BEP, elle peut aujourd'hui faire décoller un hélicoptère ou seconder un officier sur un bateau : "Je profite du fait que j'ai 10 ou 12 ans de plus qu'elles pour qu'elles se reconnaissent en moi et dans mon parcours". Elle travaille désormais au Cirfa, le centre de recrutement des armées et l'assure : aujourd'hui les femmes prennent de plus en plus de places dans la Marine "à des postes atypiques ou à très fortes responsabilités". En témoigne : la récente prise de fonction de Cécile Dumont-Dayot à la base aéronautique de Lanvéoc. Récemment une plongeuse hélicoptère est devenue la première femme à obtenir son brevet.

Des dizaines de milliers d'emplois bien payés (Pierre Even, Naval Group)

Les industriels aussi veulent dépoussiérer l'image de leur secteur : "On peut être une jeune femme et être chaudronière, technicienne de bureau d'études ou ingénieure en cyber-sécurité, il y a des dizaines de milliers d'emploi, bien payés, c'est pour ça qu'il est primordial de les sensibiliser dès le plus jeune âge" argumente Pierre Even de Naval Group.

Visiblement le message passe auprès des collégiennes : "La troisième c'est l'année de l'orientation, il faut faire des choix et je ne savais pas qu'il y avait autant de métiers possibles, ça me plaît bien" lance l'une d'elle. L'autre reprend au bond : "Je vais aller en gestion-administration dans la Marine".

