Brest : le secteur médico-social manifeste pour de meilleurs salaires

Plus de 200 employés du secteur social et médico-social se sont rassemblé mardi matin à Brest (Finistère) pour exiger notamment des hausses de salaires. Des revalorisations ont été annoncées la veille par le gouvernement, mais elles ne concerneront qu'environ 20% des effectifs.

Le tract de la CFDT Santé Sociaux annonce la couleur : "Stop à la maltraitance des salarié.e.s du social et du médico-social". En grève, plus de 200 salariés ont répondu à l'appel mardi matin devant le foyer Kerlivet, géré par l'APF France Handicap dans le quartier de l'Europe à Brest. Des professionnels souvent sous-payés et en mal de reconnaissance.

Gilles Talarmin, aide-médico psychologique depuis vingt ans à la Maison des Trois Lacs à Saint-Renan, gagne 1.650 euros nets. Il reconnaît que "le métier n'est plus attrayant financièrement" et avoue réfléchir quant à son avenir.

Un salaire de misère

Une avancée qui ne suffit pas

Lundi, le Premier Ministre a annoncé étendre les revalorisations salariales du Ségur de la santé à 20.000 soignants supplémentaires dans les établissements pour personnes handicapées financés par les départements. Ils toucheront 183 euros de plus par mois dès ce mois de novembre. "Il n'est pas concevable de conserver ces inégalités de traitement entre deux soignants exerçant le même métier", a déclaré Jean Castex. Mais pour la CFDT Santé Sociaux du Finistère, ce rattrapage ne suffira pas à gommer les écarts : "on voit bien que les choses avancent, très clairement, mais il reste trop d'injustice, estime le secrétaire général adjoint Morgan Bodenes. Les métiers du soin sont revalorisés et c'est normal, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'auront rien".

C'est le cas d'Anne-Claire Le Traon, monitrice-éducatrice dans une structure d'hébergement de Plougastel. En fin de carrière, elle touche moins de 1.800 euros nets mensuels. "Je trouve ça triste, on n'est pas reconnus, on se sent délaissés, et c'est vrai que c'est démotivant", dit-elle.

Fuite de compétences

Le secteur est devenu tellement peu attractif que nombre de professionnels sont partis occuper des emplois plus rémunérateurs, à l'hôpital ou en clinique, quand ils n'ont pas carrément changé de métier. Ce qui se traduit par une dégradation des conditions de travail pour ceux qui sont restés (rappels sur les jours de repos, équipes incomplètes, remplaçants non qualifiés...), ce qui affecte selon eux la qualité de prise en charge.

A la fois responsables et victimes de cette fuite des compétences, les employeurs n'arrivent plus à embaucher. "Qu'ont-ils fait pendant toutes ces années pour recruter du monde ? Jusqu'à récemment, on nous disait vous pouvez partir, derrière la porte il y a quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus personne derrière la porte. Les salariés sont devenus la variable d'ajustement pour faire tourner les établissements, sauf qu'il n'y a pas assez de monde ! Et donc on ferme par exemple une partie des lits", explique Morgan Bodenes.

Une pénurie de main d'œuvre inédite : rien qu'à l'association des Genêts d'Or, 106 postes sont vacants. Aux Papillons Blancs du Finistère, 42 offres d'emploi sont à pouvoir.