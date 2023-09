Brest Métropole fait appel aux citoyens pour financer la nouvelle ligne de tramway

C'est une première en France. La métropole de Brest a présenté mercredi 27 septembre les modalités d'une opération de financement participatif qui vise à impliquer les habitants dans un projet d'intérêt général : l'extension du réseau de transports en commun. Yann Guével, le vice-président (PS) chargé des finances, veut "embarquer au maximum la population dans ce projet".

Un prêt à 4% brut

Tout citoyen peut ainsi engager son épargne et investir entre 1 et 5.000 euros pour contribuer directement à la réalisation de la seconde ligne de tramway et d'une ligne de bus à haut niveau de service, dont la mise en service est espérée pour février 2026. Un prêt sur cinq ans avec un taux d'intérêt brut de 4%. C'est un point de plus que le livret A, mais les intérêts sont imposables, généralement à hauteur de 30%. Comme pour tout investissement, il y a théoriquement un risque de perte de capital, même s'il est ici infime.

Brest Métropole espère collecter entre 500.000 et 1 million d'euros, une somme symbolique au regard de l'enveloppe globale du projet Mon Réseau Grandit , qui dépassera les 200 millions d'euros. La levée de fonds se déroule sur la plateforme Villyz jusqu'au 25 décembre.