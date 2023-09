Brest Métropole lance un "chèque eau" pour les foyers les plus modestes

De gauche à droite : Morgane Le Jean (Eau du Ponant), Nathalie Chaline (vice-présidente de Brest Métropole en charge de l'eau) et Pierre-Yves Clavier, directeur de l’écologie urbaine à Brest Métropole.

C'est un coup de pouce certes, mais plutôt symbolique qu'a dévoilé Brest Métropole mercredi 6 septembre. La collectivité lance un "chèque eau" destiné aux familles les plus pauvres. Pour 2023, seules celles inscrites à la CAF et dont le quotient familial est inférieur à 500 euros seront concernées. Et pourront prétendre à un bon d'achat de 20 euros. Cela correspond à 5 à 7% de la facture annuelle moyenne chez Eau du Ponant. Une goutte d'eau.

Ce chèque service sera valable dans différentes enseignes, pour l'achat de biens alimentaires et d'hygiène. 17.000 foyers de la métropole sont éligibles.

Pas de réponse, pas de chèque

Encore faudra-t-il répondre sous quinzaine au courrier signé de François Cuillandre qui sera envoyé par la CAF d'ici au 15 septembre. Car les chèques ne peuvent être adressés automatiquement aux bénéficiaires : le RGPD (Règlement général sur la protection des données) interdit à la métropole de collecter les données personnelles d'allocataires de la CAF. Une complexité qui devrait entraîner beaucoup de non-recours. D'ailleurs, Brest Métropole n'a budgété que 250.000 euros pour financer cette mesure sociale, qui s'ajoute à d'autres dispositifs existants comme le fonds de solidarité pour aider les ménages en difficulté à faire face aux impayés. Mais cette allocation eau devrait être renforcée et étendue dès 2024.

INFO PRATIQUE Pour tout renseignement, les habitants de la métropole peuvent appeler le 02 98 01 32 81 (en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h)