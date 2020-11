Brest Métropole lance un plan d'action pour soutenir le commerce local

Brest Métropole a dévoilé ce mardi 17 novembre un plan de soutien au commerce local, secteur au bord du gouffre depuis la fermeture imposée par le second confinement. Parmi les mesures mises en œuvre par la collectivité, une vaste campagne de communication s'apprête à être lancée pour inciter les habitants à différer leurs achats et à privilégier les commerçants locaux. Le slogan "Achetons local, c'est vital" sera décliné via l'affichage public dans les huit communes de la métropole, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Les commerces de proximité, c'est de l'emploi, une vie de quartier, un dynamisme du centre-ville

ECOUTEZ Karelle Hermenier, l'adjointe au maire de Brest en charge du commerce Copier

Des boutiques virtuelles pour les commerçants

Un partenariat d'un an a aussi été passé avec la plateforme nationale de commerce en ligne "Ma ville mon shopping", filiale du groupe La Poste. Elle offrira à tous les commerçants brestois la possibilité d'ouvrir une boutique virtuelle avec des conditions avantageuses (sans commission sur les ventes pendant le confinement, -50% ensuite). Ce service sera disponible d'ici quelques jours.

Une assistance individuelle pour les commerces

Les professionnels pas forcément à l'aise avec les outils numériques pourront bénéficier d'une assistance individuelle personnalisée grâce à une trentaine d'étudiants recrutés par la métropole. Ce service sera disponible prochainement par téléphone au 02 98 33 50 50.

L'ensemble de l'offre locale visible sur une carte

Enfin, la ville de Brest a recensé près de 450 commerces locaux continuant de servir leurs clients pendant le confinement. Ils sont tous référencés et géolocalisés sur une carte disponible sur la page achetonslocal.brest.fr.

Ces actions de soutien au commerce représentent un budget de 210 000 euros pour la ville et la métropole.