Brest Métropole va aider les familles dont les revenus ont baissé à cause de la crise sanitaire

Un fonds d'urgence logement vient d'être mis en place pour les ménages modestes de la métropole brestoise ayant constaté une diminution sensible de leurs revenus entre février et avril. Ils pourront percevoir 150 euros plus 100 euros par enfant à charge.