Supporter Militant espère enfin séduire les Brestois grâce à une carte bancaire et une application

Gagner de l'argent en faisant vos courses tout en soutenant financièrement vos clubs sportifs préférés, c'est le concept innovant de Supporter Militant. L'entreprise brestoise tente de se relancer grâce à un partenariat avec la start-up Pumpkin. Le service sera désormais tout digital et plus simple.

Supporter Militant a présenté un nouveau modèle 100% digital jeudi 27 mai dans les locaux du réseau Le Saint à Guipavas (Finistère). L'initiative brestoise d'économie circulaire était dans une impasse, trois ans après son lancement. "On avait un système de tickets de caisse qu'il fallait enregistrer sur la plateforme, mais c'était un peu trop fastidieux pour les gens, avance Gérard Le Saint, qui reconnaît que l'entreprise a "du mal à décoller". Pour la relancer, le co-dirigeant du groupe Le Saint et président du Brest Bretagne Handball (BBH) a signé un contrat avec la jeune pousse lilloise Pumpkin, filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Un acteur qui propose déjà du cashback (retour d'argent) à 1,5 million de clients dont 20.000 à Brest, auprès de 300 commerçants français.

Il n'y aura plus rien à faire

Jusqu'à 4% de cashback

Tout sera désormais digital, et bien plus simple. En s'inscrivant sur la plateforme, les adhérents recevront une carte bancaire gratuite. Ils choisiront deux clubs de cœur, un professionnel et un amateur. Et lorsqu'il régleront leurs achats avec leur carte Pumpkin chez un commerçant partenaire, ils récupéreront instantanément 40% de la remise accordée. Le club amateur touchera 25%, le club professionnel 5%. Les 30% restant seront versés aux gestionnaires du service. Avec une ristourne pouvant aller jusqu'à 10%, les supporters militants peuvent donc espérer grapiller jusqu'à 4% de cashback immédiat. Soit par exemple 24 euros pour l'achat d'un abonnement à 600 euros au Stade Brestois 29.

Un modèle gagnant-gagnant séduisant sur le papier, mais qui n'a pas encore trouvé son public. Inscrit depuis le début, le club de la Légion Saint-Pierre Brest n'a pour l'instant touché que des clopinettes. "L'autre jour, on a eu un petit chèque de 3,33 euros pour notre section football, sourit la secrétaire Brigitte Morvan. C'est quand même pas grand chose, parce qu'il n'y a pas de partenaires sur la rive droite. C'est ça qu'on attend. On est près de 1.200 adhérents donc on a un potentiel assez important, et ça peut être vraiment intéressant."

Seuls 18 commerçants du bassin brestois ont pour l'instant accepté de jouer le jeu (Kermasport, E.Leclerc, Super U, Domino's Pizza, le Tour du Monde et bien sûr le Stade Brestois et le BBH), mais la liste devrait doubler d'ici la mise en ligne du nouveau site internet fin juin. "Le magasin Decathlon de Guipavas vient de signer, avec une belle remise de 7%", se réjouit Gérard Le Saint.

Objectif : 15.000 clients particuliers

"Plus on a de clients particuliers, plus c'est facile de convaincre les commerçants, et inversement", explique Constantin Wolfrom, le PDG et co-fondateur de Pumpkin. Supporter Militant compte actuellement 320 sympathisants inscrits, et 47 clubs sportifs dont 5 professionnels (SB29, BBH, Landerneau Bretagne Basket, Quimper Volley 29 et les Albatros de Brest). Les promoteurs du service ne doutent pas de son succès : 15.000 cartes bancaires ont été commandées. A terme, ils imaginent même un rayonnement dans toute la Bretagne.