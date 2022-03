Brest : un dépanneur en garde à vue après avoir refusé de débloquer le dépôt pétrolier

Dominique Tanguy, de l'entreprise de dépannage Tanguy, à Plouzané, dans le Finistère, va être placé en garde à vue ce jeudi après-midi à Brest. Mercredi, des entreprises de dépannage ont été sollicitées par la sous-préfecture de Brest pour enlever les engins qui bloquent le dépôt pétrolier depuis mardi matin. Elles ont refusé hier. Ce jeudi matin, Dominique Tanguy a été réquisitionné par les autorités. Il a renouvelé son refus. Le dépanneur a été contacté par la gendarmerie qui lui a demandé de se présenter pour lui signifier sa garde à vue.

"Hors de question qu'on les déloge"

"Ce sont nos clients, il est hors de question qu'on les déloge, on est solidaires avec eux", a dit son épouse, Valérie Tanguy, à France Bleu Breizh Izel. Le même dépanneur avait déjà refusé cette demande il y a trois ans, en 2019, quand les patrons du BTP s'étaient mobilisés contre la fin du gazole non routier. Selon nos informations, les professionnels sont très remontés. Ils ont prévu de bloquer un rond point de Brest dans les prochaines minutes.

Ce jeudi en fin de matinée, une trentaine de gendarmes sont intervenus pour tenter de déloger les professionnels mobilisés. Mais face aux engins stationnés devant les accès du dépôt et les talus de terre laissés par les protestataires, le dépôt pétrolier de Brest reste bloqué. A Lorient, les forces de l'ordre sont toujours sur place ce jeudi après-midi pour tenter de déloger les professionnels mobilisés et leurs engins. Une grue et un bulldozer ont été réquisitionnés.

Les professionnels des travaux publics et agricoles ne sont pas satisfaits des mesures annoncées dans le cadre du "plan résilience" présenté mercredi par le Premier ministre.