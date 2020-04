Bretagne : 800 postes proposés sur la plateforme dédiée de Pôle emploi

Depuis le début du mois d'avril, le gouvernement et Pôle emploi ont lancé une plateforme de recrutement dédiée au recrutement dans des secteurs en tension. En Bretagne, ce sont ainsi 800 postes qui sont proposés. La grande majorité de ces emplois concernent le secteur sanitaire et médical, mais aussi l’agriculture et l'agro-alimentaire, et la logistique. "Il s'agit de postes de soignants dans les EHPAD, de préparateurs de commande, ou de bouchers dans les abattoirs" précise Frédéric Sévignon, le directeur régional de Pôle emploi en Bretagne.

Des offres qui respectent les mesures sanitaires contre le coronavirus

Chacune de ses offres est vérifiée. "Lorsqu'une entreprise dépose une offre sur cette plateforme, le conseiller vérifie avec le chef d'entreprise le bon respect des règles pour le contrat de travail, mais aussi la mise en place des gestes barrières pour le poste en question" précise le directeur régional de Pôle emploi en Bretagne. Les candidats peuvent disposer d'une attestation de déplacement pour rencontrer le futur employeur, mais des possibilités d'entretien en visioconférence sont également possibles.