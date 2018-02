Rennes, France

Les professionnels bretons du bâtiment lancent une grande campagne de communication sur plusieurs supports, presse et réseaux sociaux notamment. Le bâtiment, ce sont 20 000 entreprises et 60 000 emplois en Bretagne; un secteur d'activité en plein boom après 10 années de crise. Mais il souffre d'une mauvaise image chez les jeunes. Près de 900 postes d'apprentis ne sont pas pourvus dans les CFA bretons, les centres de formation, faute de candidats. Les entrepreneurs doivent parfois faire appel à de la main d'oeuvre étrangère.

Redoublement ou apprentissage ?

Les professionnels font un constat, l'apprentissage n'est pas du tout valorisé par l'Education Nationale. "Quand on fait une fiche d'orientation en collège ou lycée, c'est redoublement ou apprentissage mis au même niveau" déplore Arlette Labbé, présidente de la Fédération du Bâtiment des Côtes d'Armor.." Dans les pays du nord, 80% des habitants connaissent l'apprentissage, en France c'est 20%; çà serait bien d'arriver à 50%" conclut-elle.

C'est parti pour la campagne de communication #JaiChoisiLeBatiment de la @FRB_Bretagne , fini les préjugés!Rejoignez le#batiment en#Bretagne pic.twitter.com/LG75dkZKAJ — FRB Bretagne (@FRB_Bretagne) February 9, 2018

Dans le bâtiment, c'est donc un changement d'image qu'on veut amorcer et mettre fin aux préjugés. "Filière d'avenir, fier d'y appartenir" dit le slogan de la campagne avec ce hashtag #JaiChoisiLeBatiment. Dans le bâtiment on est plutôt bien payé disent les professionnels, on ne reste pas maçon toute sa vie car on peut grimper dans l'échelle sociale et devenir directeur de travaux ou chef d'entreprise. "Dans le bâtiment l'absentéisme, c'est le plus faible de toutes les activités professionnelles" explique Hugues Vanel président de la Fédération Régionale du Bâtiment. "Ce n'est pas un métier pénible car aujourd'hui beaucoup de nos entreprises en gros oeuvre et second oeuvre ont adapté les postes pour faire en sorte que les activités soient moins difficiles, on a énormément d'engins de levage sur les chantiers" souligne aussi Hugues Vanel.

Les professionnels bretons du bâtiment espèrent que cette campagne aura un impact rapide auprès des jeunes et de leurs parents.