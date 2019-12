Bretagne : des clients du Crédit Mutuel débités deux fois suite à un problème informatique

Région Bretagne, France

Des paiements par carte, allant de quelques euros à plusieurs centaines, débités deux fois ! C'est la mauvaise surprise qu'ont eue des centaines de clients du Crédit Mutuel de Bretagne en consultant leurs comptes en banque, ce week-end.

Retour à la normale prévu dans la nuit de lundi à mardi

Une erreur informatique, précise la banque, qui annonce ce lundi soir que tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard vers 23h ce lundi 23 décembre.

Le site et l'application du Crédit Mutuel de Bretagne affiche un message d'excuses ce lundi 23 décembre © Radio France - Nolwenn Quioc

"Suite à un incident technique, les comptes d'une partie de nos clients ont été débités deux fois pour des paiements réalisés avant le 21 décembre par carte bancaire", détaille Jean-Luc Dubois, directeur des flux au Crédit Mutuel Arkea. On ne connait pas le nombre de clients touchés, ni le montant des sommes qui ont été encaissées deux fois.

300 euros débités deux fois

Une mauvaise surprise pour Ludovic, qui s'est rendu jeudi à son garage, et a payé une facture de 250 euros, débitée deux fois, en plus de quelques autres achats. Au total, il manque près de 300 euros sur son compte en banque. "J'ai été un petit peu surpris, et en colère, parce que ce n'est jamais dans le bon sens que ça arrive ce genre de dysfonctionnements. On est en fin de mois, c'est les fêtes, moi mon salaire n'est pas encore tombé, c'est une situation un peu délicate à gérer".

Les sommes débitées deux fois peuvent aller de quelques euros à plusieurs centaines © Radio France - Nolwenn Quioc

Le Brestois se demande également où est passé l'argent, qui n'a apparemment pas été encaissé deux fois par le commerçant, et compte bien demander le remboursement de ses mensualités en compensation de cet incident, "pas pour l'argent mais pour le principe, car ce n'est pas normal que ce genre de choses arrive", précise-t-il.

Les éventuels frais de découvert remboursés

Jean-Luc Dubois entend cet agacement : "On comprend le désagrément occasionné par la vue de ces mouvements doubles sur les comptes de nos clients, et on leur présente nos excuses. Malheureusement, le zéro défaut n'existe pas".

La banque précise que les clients ayant eu des frais de découvert suite à un double paiement se verront bien évidemment rembourser les sommes.