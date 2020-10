Bretagne : forte baisse du chômage entre juillet et septembre

Après un deuxième trimestre marqué par une forte hausse du chômage, plus forte qu'au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a fortement chuté entre les mois de juillet et septembre. Au troisième trimestre, la chômage a baissé de 16% dans la région. Près de 30.000 personnes ont ainsi quitté les fichiers de Pôle Emploi. Par rapport à l'an dernier, le chômage progresse cependant de 9,6% en Bretagne.

Au total, 154.970 personnes se retrouvent sans emploi dans la région. Ce chiffre grimpe à 273.630 en ajoutant les personnes qui exercent une activité à temps partiel. Il faut d'ailleurs remarquer que le nombre de demandeurs exerçant une activité réduite a lui augmenté au troisième trimestre (+36,6% pour les inscrits en activité réduite de longue durée).

Une baisse plus marquée dans le Morbihan

C'est dans le Morbihan que la baisse a été la plus marquée au troisième trimestre (-18,1%). A contrario, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine enregistrent les plus faibles reculs (15%). Dans le Finistère, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est en baisse de 16%.

Il faut noter que les jeunes de moins de 25 ans ont plus facilement retrouvé le chemin de l'emploi lors de ces trois derniers mois. En raison de la crise sanitaire, de nombreux Bretons sont venus grossir les rangs de Pôle Emploi. Il semble que ces chômeurs soient parvenus à retrouver un travail au cours de l'été puisque la part des demandeurs inscrits depuis moins de six mois a fortement baissé.