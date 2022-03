Bretagne : grève inédite sur tous les sites des laboratoires Laborizon

Les laboratoires Laborizon Bretagne sont en grève ce jeudi 10 mars à l'appel d'une intersyndicale. Présents en Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes d'Armor et Loire-Atlantique, et très sollicités par la crise sanitaire, la plupart des sites sont touchés.

C'est une grève inédite qui se déroule ce jeudi 10 mars dans les 50 sites des laboratoires d'analyses médicales Laborizon Bretagne au siège social de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, près de Rennes mais aussi à Fougères, Redon, Ploërmel, Carquefou, près de Nantes ou Trignac. A l'appel d'une intersyndicale, FO, CFDT, CGT, les techniciens de laboratoires, les infirmières diplôme d'Etat, les coursiers ou encore les secrétaires, sont très mobilisés. 650 personnes travaillent en CDI et CDD dans le groupe.

Les revendications sont d'abord salariales avec une demande d'harmonisation entre les différents sites du groupe. Laborizon Bretagne a racheté des laboratoires indépendants où les salaires sont plus élevés ou alors plus bas que sur d'autres sites à compétences égales. "Cela fait deux ans qu'on est la tête sous l'eau avec le Covid, mais on estime ne pas avoir la reconnaissance de notre direction" assure Capucine le Marre membre de l'intersyndicale mobilisée comme plusieurs dizaines de ses collègues devant le siège de Noyal-Châtilllon-sur-Seiche. Selon l'intersyndicale, la plupart des laboratoires sont à l'arrêt.