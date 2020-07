Bretagne : l'usine coopérative de masques commencera sa production en novembre

Trois mois après le lancement du projet, l'usine de masques soutenue par la Région Bretagne et le Département des Côtes d'Armor voit le jour. Elle sera créée à Grâces près de Guingamp et doit produire à terme 30 à 45 millions de masques chirurgicaux et FFP2 par an.