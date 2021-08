Bretagne : le combat pour trouver un logement en location

Une hausse des loyers, peu de biens en location mais surtout beaucoup de demandeurs, telles sont les conséquences de la crise sanitaire qui dure depuis mars 2020. Dans la région, les places pour trouver un toit en location se font chères comme en témoigne Jacques-Henri. "J'habite à Brest et je travaille depuis près d'un an à Quimper. Avec ma compagne, on cherche une location pour se rapprocher de mon travail dans un rayon de 45 minutes autour, c'est quand même assez large." Lui est en CDD, sa femme est auto-entrepreneuse, cela fait six mois qu'ils essuient les refus auprès des agences ou des particuliers. "C'est toujours la même chose, dès qu'ils voient qu'on n'est pas en CDI on n'a plus de réponse. Je n'ai pourtant jamais eu de soucis pour louer un appartement en Bretagne auparavant." En six mois Jacques-Henri a bien eu quelques visites, mais il n'a jamais été rappelé.

La peur du confinement

Magalie Le Bloas, conseillère location chez Immoplus 29 à Quimper explique cette situation par la peur des français de se retrouver de nouveau confinés. Selon elle, en ce moment, seulement 1 % des personnes résidant à Quimper donne leur préavis. "S'ils déposent leur préavis, cela signifie qu'ils ont acheté un bien, ils ne partent pour aucune autre raison. Et cela va créer une bulle." Il y a donc une accumulation des demandes. "Parmi ceux qui cherchent une location, il y a ceux qui ont vendu leurs biens et qui cherchent maintenant des locations ; il y a aussi les étudiants qui arrivent pour la rentrée et puis d'autres, comme les personnes âgées, qui étaient en location depuis plusieurs années et qui malheureusement ne peuvent pas se reloger puisque le marché locatif a pris en moyenne entre 20 et 25 % minimum à Quimper depuis 6 mois." Comme il faut un revenu trois fois supérieur au montant du loyer, certaines retraites ne sont maintenant plus suffisantes.

Aussitôt proposé, aussitôt acheté

Cette situation est inédite selon Magalie Le Bloas, "en étant dans le métier depuis une bonne dizaine d'années, je n'ai jamais connu une telle situation. Dès qu'on met un bien en ligne, au bout de deux heures ont doit l'enlever, on est envahi d'appels. On a une centaine d'appels par jour." Même son de cloche pour Maurice Quesada. Il est responsable Sud Bretagne pour Human immobilier, il gère 15 agences dans le Finistère Sud et le Morbihan. Il n'est pas optimiste pour les dossiers comme celui de Jacques-Henri. "Un profil CDD en couple, impossible de trouver quelque chose. En tout cas par agence. Lorsqu'on reçoit ces personnes, hormis prendre leurs coordonnées pour les rappeler, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a rien à leur montrer et quand on a un bien qui rentre, il est directement loué par téléphone sans même être visité. Je pense que cette situation va durer encore quelques mois." Actuellement les deux agences n'ont jamais plus de dix biens à proposer à la location.