Bretagne : le groupe Beaumanoir achète une nouvelle marque de vêtements

Ce jeudi 7 octobre, le groupe malouin Beaumanoir officialise le rachat de la marque Caroll. Plus de 1.200 salariés et 480 magasins vont ainsi intégrer le groupe breton qui ne cesse d'accroître son expansion.

Une nouvelle marque vient de tomber dans le giron du puissant groupe breton Beaumanoir. Après avoir racheté La Halle en 2020, le "leader français de la marque accessible" officialise le rachat de la marque de prêt-à-porter pour femmes Caroll. L'autorité de la concurrence a donné son accord définitif à l'intégration des 1.250 salariés au sein du groupe basé à Saint-Malo. Ils rejoignent les 12.000 collaborateurs de Beaumanoir à travers le monde.

480 nouveaux points de vente pour Beaumanoir

Avec ce rachat, l'entreprise "renforce son pôle premium accessible aux côtés de Morgan, et s’impose sur le vestiaire des femmes actives modernes amatrices d’une mode classique et chic qui a fait le succès Caroll," souligne un communiqué. Beaumanoir souhaite aujourd'hui diversifier ses activités et offrir une mode adaptée à toutes les femmes, selon leur âge, leurs envies et leur budget.

Fondé il y a bientôt 40 ans, Beaumanoir rassemble plus de 2.000 points de vente, dont 1.500 magasins Cache Cache, 340 Bréal, 410 magasins Bonobo, plus de 300 boutiques Morgan et 336 magasins La Halle.