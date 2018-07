Bretagne, France

Les chiffres du chômage pour le deuxième semestre viennent de tomber. En Bretagne, 145 060 personnes n’ont pas travaillé du tout entre avril et juin.

En baisse sur un an

Ça représente une hausse de 0,6% en Bretagne par rapport au trimestre précédent, c'est plus que la hausse au niveau national. En revanche, ce chiffre est en baisse sur un an (-1,9%).

Des disparités bretonnes

C’est en Ille-et-Vilaine que la hausse est la plus importante (+1,2%), alors que les Côtes-d’Armor voient le nombre de chômeurs diminuer au deuxième semestre (-0,4%).

Sur un an, le Morbihan est le département où le chômage recule le plus (-2,7%), devant les Côtes-d’Armor (-2,5%) et le Finistère (-1,8%). La baisse est plus limitée en Ille-et-Vilaine (-0,9% sur un an).