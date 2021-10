Bretagne : le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité continue de baisser

Le nombre de demandeurs d'emplois continue de baisser en Bretagne. Ceux qui sont tenus de rechercher un emploi et sans aucune activité (catégorie A) sont moins nombreux que cet été. Ils sont 133.890 en Bretagne, soit 7,6% de moins au troisième trimestre. Cette baisse est de 13,6% sur un an. Cette baisse est plus forte qu'au niveau national, où le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 5,8% au troisième trimestre, et de 10% en un an. Toutes catégories confondues, cette baisse est de 2% en Bretagne au troisième trimestre, et de 4,6% sur un an.

Hausse des activités partielles

En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse dans les catégories B et C. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte (catégorie B) est en hausse de 5,2% sur un an. Pour ceux en activité réduite longue, ayant travaillé au moins 78 heures le mois dernier, les chômeurs de catégorie C, le nombre est en hausse de 7,8% sur un an, de 7% au troisième trimestre.

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est en baisse en Bretagne - DREETS

Baisse du chômage chez les moins de 25 ans

C'est en Ille-et-Vilaine que la baisse du nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité est la plus forte, avec une diminution de 18,8% sur un an, 9% au dernier trimestre.

Dans les quatre départements bretons, c'est chez les jeunes de moins de 25 ans, hommes et femmes, que la baisse est la plus marquée, avec -20,1% sur un an, -11,2% au troisième trimestre. Ils sont moins nombreux à n'exercer aucune activité.

Chômage longue durée

Cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité est aussi marquée chez les 25-49 ans, avec -14,7% sur un an, et -7,9% au troisième trimestre. Pour les seniors, âgés de 50 ans et plus, ce chiffre est aussi en baisse, avec -7,4% sur un an et -5,1% au troisième trimestre.

Enfin, le nombre de chômeurs inscrits depuis plus de trois ans à Pôle Emploi, toutes catégories confondues, est en hausse de 2,5% sur un an, même si ce chiffre est en baisse de 0,3% au troisième trimestre, et que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an recule de 3,3% au troisième trimestre, et de 2,4% sur un an.