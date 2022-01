Bretagne : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baisse de 16,2% en un an

Depuis le pic du début de la crise sanitaire, le chômage ne cesse de baisser en France et en Bretagne. Les derniers chiffres ont été communiqués par pôle emploi, ce mercredi 26 janvier.

Catégorie A : baisse de 21,5% en Ille-et-Vilaine

À l'échelle nationale, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a baissé de 12,6% en 2021, contre 16,2% en Bretagne. La diminution est variable en fonction du département ; dans le détail :

Côtes d'Armor : -13%

Finistère : -12,8%

Ille-et-Vilaine : -21,5%

Morbihan : -15,4%

Si l'on prend en compte les demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, leur nombre s'élève à plus de 250 000 en Bretagne , chiffre qui baisse, mais plus faiblement, de 6,5% sur l'année 2021.