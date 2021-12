Bretagne : le port de Brest-Roscoff intègre le réseau transeuropéen de transport

C'est une demande vieille de plus de dix ans qui vient d'être validée par la Commission européenne. Le port de Brest-Roscoff va intégrer le réseau centre du RTE-T et pourra ainsi prétendre aux importants financements européens en matière ferroviaire et portuaire.