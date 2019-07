Bretagne : le taux de chômage se maintient à son plus bas niveau

Bretagne, France

"L'emploi a le vent en poupe" comme l'écrit l'Insee dans sa dernière note de conjoncture publiée ce vendredi 5 juillet. L'institut explique que 5.900 emplois ont été créés dans la région au premier trimestre 2019. Une hausse de 0,5% comme au niveau national. Sur un an, cette augmentation est de 1,1%.

Un taux de chômage de 7,2%

Le taux de chômage s'élève à 7,2% en Bretagne, le plus faible des régions françaises, à égalité avec les Pays-de-la-Loire. Ce taux se maintient à son plus bas niveau depuis dix ans. C'est en Ille-et-Vilaine que le chômage est le plus faible (6,5%) devant le Finistère (7,5%), le Morbihan (7,6%) et les Côtes-d'Armor.

800 emplois intérimaires créés au premier trimestre

Pour autant, le nombre de bretons inscrits à Pôle Emploi est reparti à la hausse en début d'année (+0,6%). Les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite sont plus nombreux qu'à la fin de l'année 2018. Un chiffre à mettre en lien avec la création de 800 emplois intérimaires, essentiellement dans le secteur de la construction.