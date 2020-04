Bretagne : les bases logitiques recrutent pendant cette période de confinement

Avec les mesures, de confinement, plus personne ne peut aller au restaurant ou manger à la cantine scolaire. Les consommateurs achètent de plus en plus dans les épiceries et grandes surfaces pour confectionner leur repas."Les volumes de denrées alimentaires vendues dans les grandes surfaces ont augmenté de 20 à 25 %. Mécaniquement, cela nous donne plus de travail" explique Patrick Baly, le directeur régional logistique pour Intermarché dans l'Ouest. Dans les six bases logistiques installées en Bretagne, des recrutements sont nécessaires pour faire face à cette activité.

Des postes de préparateurs de commande

Pour ses sites bretons, à Saint-Guérand, Neuillac, Loudéac, Argentré-du-Pliessix, Erbrée et Grand Fourgeray, Intermarché recrute entre 10 et 20 personnes par site. Il est nécessaire de disposer du CASES, le permis pour conduire un chariot élévateur "nous ne pouvons pas assurer les formations actuellement". Il s'agit de postes de préparateurs de commandes ou des postes au service réception/expédition de ces commandes. Une prime de 1000 euros est prévue, y compris pour les nouvelles recrues.

Des salariés bien équipés en raison du Covid-19

Depuis le début du confinement, les 1200 salariés de ces sites bretons sont équipés de deux masques par jour, de gel hydro-alcoolique et de lingettes. Autant de mesures sanitaires qui ont permis déjà de rassurer les salariés en poste actuellement. "Ils sont quasiment tous présents depuis le début du confinement. Ils ont le sentiment d'être utiles !"