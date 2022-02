Bretagne : les touristes interrogés pour comprendre comment élargir la saison

L'enquête Reflet sur la fréquentation touristique et de loisirs en Bretagne et Pays de Loire est lancée. Le but ? Réaliser une photo du tourisme en Bretagne et constater son évolution après deux précédentes enquêtes en 2005 et 2016.

Élargir la saison touristique

Il s'agit aussi de mieux connaître les attentes des touristes et des promeneurs pour élargir la saison touristique, entre avril et novembre. "Plus d'une nuitée sur deux est réalisée sur les mois de juillet-août en Bretagne", constate Jessica Viscart, directrice adjointe de l'Observatoire et et Développement à Tourisme Bretagne, une association indépendante qui émane de la Région.

L'enquête a lieu en 14 vagues jusqu'à la fin de l'année, avec 338 points (offices de tourisme, centres nautiques, hébergements) qui proposeront des bulletins à remplir soi-même ou via des enquêteurs. Les personnes visées sont les touristes, français et étrangers, mais aussi les Bretons en balades, ainsi que les professionnels.