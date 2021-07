Tourisme : le centre Bretagne a la cote cet été

Arbre et ses racines dans la forêt de Huelgoat en septembre 2018. Cette forêt du centre Finistère est connue pour ses arbres et roches remarquables.

Le littoral breton va faire le plein cet été. Il suffit d'essayer de réserver un logement pour se rendre compte de la forte demande. Mais l'intérieur des terres aussi séduit particulièrement cet été et le centre Bretagne devrait réaliser une excellente saison.

Dans les Côtes d'Armor et le Morbihan, sur les près de 3 200 logements gérés par Gîtes de France, 526 précisément sont à plus de 20km des côtes (dans le Morbihan ça représente un gîte sur 5) : 80% sont déjà réservés. C'est plus qu'en 2019, 77%. Et juste un peu moins bien que l'an dernier : 85% mais on était alors tout juste sorti du premier confinement avec un tourisme presque uniquement franco-français.

Courts séjours et clientèle régionale en hausse

L'été 2021 s'annonce donc comme un très bon cru : "Les gîtes qui ont pris le parti du bien-être avec une piscine par exemple trouvent facilement du public" confirme Yves Jehanno, patron des Gîtes de France dans le Morbihan, les Côtes d'Armor et l'Ille et Vilaine qui constate aussi davantage de courts séjours et des arrière-saisons (septembre-octobre) de plus en plus dynamiques.

Des randonneurs à gogo dans les Monts d'Arrée

"Cette année, on est à 80% de taux d'occupation sur les gîtes à l'intérieur des terres" (Yves Jehanno) Copier

Une tendance encore plus marquée dans les Monts d'Arrée dans le Finistère : "+ 176% de demandes en juin par rapport à l'an passé (714 personnes au guichet contre 258) et + 200% par rapport à 2019" précise Céline Rams, conseillère à l'office de tourisme des Monts d'Arrée au bureau de Brasparts. La quarantaine de gîtes gérés par l'office de tourisme communautaire sont quasiment complets de mi-juillet à fin août. Une chose est sûre : il y aura des randonneurs en forêt cet été, la demande explose. La barre des 10.000 visiteurs accueillis chaque mois l'été dernier (juillet-août) pourrait être dépassée.

"Je pense qu'il y aura beaucoup de gens sur les chemins de randonnée" (Céline Rams, de l'office de tourisme des Monts d'Arrée) Copier

Des vélos le long du canal

Un besoin d'espace et de nature qui s'exprime aussi dans la région de Pontivy où la saison a démarré bien plus tôt que d'habitude et s'annonce excellente. "On voit déjà beaucoup de vélos le long du canal" explique Morgane à l'office de tourisme de Pontivy . A l'office du tourisme, le téléphone sonne sans arrêt, notamment pour réserver des visites guidées ou profiter du nouveau train touristique "Napoléon Express". De nouvelles activités qui attirent aussi bien les touristes que les locaux. Le gérant du camping municipal Le Douric nous confirme qu'il va faire de biens meilleurs chiffres que ces deux dernières années.

"C'est une destination familiale et une destination refuge pour les locaux ou les gens du grand ouest" (Annaïg Le Brun, des voies navigables de Bretagne) Copier

Celui de l'Anse de Sordan au bord du lac de Guerlédan est quasiment plein dès ce week-end. Le restaurant "Merlin les pieds dans l'eau" a déjà dû refuser des clients cette semaine. Plus globalement, le canal de Nantes à Brest aussi séduit : Châteauneuf du Faou, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Pontivy. Toutes ces communes vont en profiter. L'été dernier, la hausse de fréquentation était déjà de 45% par rapport à 2019. Cette année ça pourrait être encore mieux. "Sur les quatre premiers mois de l'année, la hausse est de 38% par rapport à la même période en 2019" explique Annaïg Le Brun, en charge de la valorisation touristique au sein des voies navigables de Bretagne. Les voies navigables de Bretagne qui ont d'ailleurs un nouveau site internet : canaux.bretagne.bzh