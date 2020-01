Bretagne : moins de 140.000 chômeurs dans la région

Région Bretagne, France

Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en Bretagne au dernier trimestre de l'année 2019. Selon les chiffres communiqués par les services de l'Etat ce lundi 27 janvier, au quatrième trimestre, le nombre de chômeurs sans aucune activité a diminué de 1,9% et il est même en recul de 3% sur une année. Des chiffres assez similaires à ceux de la tendance nationale.

Le Morbihan s'en sort mieux que les autres

Au 31 décembre 2019, la Bretagne comptait ainsi 139.110 demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité), un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis la fin de l'année 2013. Si on y ajoute les demandeurs d'emploi de catégorie B et C (les personnes ayant exercé une activité à temps partiel), la Bretagne comptait 258.420 personnes inscrites à Pôle Emploi à la fin de l'année dernière.

Sur un an, le Morbihan est le département breton qui s'en sort le mieux avec une baisse de 4,7% (31.690 demandeurs d'emploi de catégorie A à fin 2019). Le Finistère se situe juste derrière avec un recul de 4,3% du nombre d'inscrits (38.660 personnes). Pas très loin, le département des Côtes d'Armor affiche une baisse de 4% à la fin de l'année dernière (25.480). Enfin l'Ille-et-Vilaine crée la surprise avec une légère baisse du nombre de chômeurs sur un an (+0,2% soit 43.280 inscrits).

Les radiations en hausse de 16,6% sur un an

Sur un an, le chômage des 25-49 ans a plus fortement reculé que celui des seniors. Il faut aussi noter que les demandeurs d'emploi inscrits depuis moins d'un an ont plus facilement retrouvé une activité que les autres. En 2019, le chômage des personnes inscrites depuis plus de deux ans à Pôle Emploi est en hausse de plus de 2%.

Pour éclairer ces chiffres, il faut aussi indiquer que près de 14.230 demandeurs d'emploi sont sortis des listes pour des raisons administratives. Le nombre de radiations a par exemple augmenté de 16,6% en un an.