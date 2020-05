Déconfinement : "Nous ne sommes pas prêts pour le 11 mai", alerte un syndicat d'auto-écoles en Bretagne

Alors que le 11 mai approche, date d'un début de déconfinement en France, les auto-écoles de Bretagne sont totalement perdues. Les responsables de centres de formation à la conduite attendent beaucoup de la réunion de ce lundi 4 mai entre la Délégation à la sécurité routière (DSR) et les organisations professionnelles.

Le 11 mai ? Impossible !

En Bretagne, de nombreux responsables d'auto-écoles contactent Pascal Julaud, représentant régional de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) et directeur des auto-écoles ECF à Rennes. Depuis les annonces d'un code couleur pour circuler selon les départements, les professionnels de la conduite sont dans le flous.

"Est ce qu'on va ouvrir le 11 ? C'est dans une semaine ! Cela veut dire qu'en une semaine il va falloir s'équiper ? C'est impossible !", s'agace Pascal Julaud.

"Tout le monde me téléphone, responsables d'auto-écoles, inspecteurs, élèves... Je ne peux répondre à personne. Si je dis à mes collègues d'acheter du gel hydroalcoolique et que, finalement, on nous impose des gants... Ou d'installer un hygiaphone à l’accueil et que finalement ce n'est pas obligatoire, là aussi il va y avoir des dépenses inutiles. Sauf que, si nous n'avons qu'une semaine pour nous organiser, avec un jour férié au milieu, on ne sera jamais prêt, on marche sur la tête !" s'agace le représentant de la profession.

Des embouteillages pour passer le permis

Depuis le 27 mars, et le début du confinement en France, impossible de faire passer les épreuves du permis de conduire. "Il faut savoir que ces places perdues, on ne va pas les retrouver", s’inquiète le représentant breton de l'UNIDEC.

Celles et ceux qui devaient en effet passer le permis de conduire pendant cette période vont être candidats, dès la reprise de l'activité. "On ne sait pas si tout va fonctionner comme avant. Est-ce que les inspecteurs ne vont pas demander moins de candidats par jour, le temps de nettoyer les voitures afin de limiter les risques ? Puis ces mêmes inspecteurs vont prendre des vacances", résume Pascal Julaud avant d'ajouter, "quoi qu'il arrive, le gouvernement, les médias, personne ne pense à nous depuis le début. Économiquement, cette situation va être dramatique pour la profession".