Bretagne : restaurateurs cherchent repreneurs désespérément

Dompierre-du-Chemin, Luitré-Dompierre, France

"Le Relais du Saut Roland" est un établissement connu à Dompierre-du-Chemin (Ille-et-Vilaine), un village qui a fusionné récemment avec Luitré et qui est situé près de Fougères, la sous-préfecture. Il fait à la fois bureau de tabac, café et restaurant. "On n'est pas dans une campagne désertique ici" précise le patron Bruno Chemin "le taux de chômage est de l'ordre de 6%, l'un des plus bas de l'Ouest de la France, on a des écoles, des commerces, et Fougères est situé à une douzaine de kilomètres du village". Et surtout l'établissement a un bon chiffre d'affaires et une clientèle fidèle. Pourtant malgré de nombreuses initiatives, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, les quelques candidats qui se sont manifestés n'ont pas fait d'offre d'achat.

Manque de vocation

Pas facile pour Bruno de trouver des explications à ce désintérêt. "Les gens ont peur de se mettre à leur compte et pourtant les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas". En plus, "un couple qui s'installera aura des aides de l'Etat, du département et un suivi de la Chambre de Commerce". Mais il manque peut-être des vocations dans un métier difficile, où on ne compte pas ses heures, "mais qui amène tellement de satisfactions" témoigne le restaurateur. Bruno et Jeanine aimeraient prendre leur retraite, mais ça serait un crève coeur pour eux de voir ce restaurant fermer faute de repreneur.

Jeanine Chemin dans la cuisine © Radio France - Loïck Guellec