Bretagne : un mois de juillet en demi-teinte pour les professionnels du tourisme

La pluie n'a pas aidé. S'ils se disent à 67% "satisfaits" de leur mois de juillet (contre 82% en 2022, 2021 et 2019), les professionnels du tourisme ont connu une baisse de la fréquentation de la clientèle française assez marquée sur la deuxième semaine de juillet. C'est notable : sur les 644 professionnels interrogés par le Comité Régional du Tourisme en Bretagne, 36% estiment que leur chiffre d'affaires a baissé par rapport à juillet 2022. 31% l'estiment en hausse, 33% équivalent.

Les chiffres du tourisme en Bretagne au mois de juillet 2023 - Comité Régional du tourisme de Bretagne

La pluie, facteur clé de ce mois de juillet pour le tourisme

Les réservations de nuitées sont toutefois en hausse de 4% selon les professionnels. Mais la météo très pluvieuse de la deuxième moitié du mois de juillet a eu des conséquences : couplée à l'inflation, elle a entraîné des annulations et des séjours écourtés, notamment dans les hôtels et les campings. Les réservations de dernière minute n'ont pas eu lieu. Mais la météo a fait des heureux : les châteaux et les musées se disent satisfaits à 89% du mois de juillet, là où les professionnels des activités en extérieur ne dépassent pas la barre des 56% en taux de satisfaction.

Les restaurateurs déplorent quant à eux l'absence des touristes et un panier moyen en baisse. Pour la suite de la saison, 64% des professionnels du tourisme s'attendent tout de même à un mois d'août prometteur.