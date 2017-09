Bretagne : une saison touristique satisfaisante, bien meilleure qu'en 2016

Les professionnels bretons du tourisme ont le sourire; la saison estivale 2017 a été satisfaisante, voire très satisfaisante malgré une météo maussade à partir de la mi-juillet.

En Bretagne, plus de trois professionnels du tourisme sur quatre estiment que la saison estivale 2017 a été satisfaisante, voire très satisfaisante. C'est 15% de plus qu'en 2016. Le Comité régional du tourisme de Bretagne vient de rendre public les premiers chiffres. Une tendance qui s'est amorcée dès le printemps avec par exemple pour le week-end de l'Ascension une fréquentation comparable à celle du 15 août.

La Bretagne plébiscitée

65% des français se sont accordés une pause durant les vacances d'été. La Bretagne est restée l'une des destinations les plus appréciées derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, deux régions qui ont profité de la météo. Le temps maussade de la mi-juillet à la mi-août n'a pas handicapé la venue des touristes; au contraire cette météo a permis à l'arrière pays et aux villes bretonnes d'accueillir des visiteurs qui ne pouvaient pas aller à la plage.

Les tops et les flops

Parmi les tops de la saison, le succès des festivals qui ont vu leur fréquentation augmenter de 4,4% par rapport à l'été 2016 : les Vieilles Charrues toujours en tête devant le Festival Interceltique de Lorient et le Festival du Chant de Marin de Paimpol. Bonne affluence aussi pour les équipements de loisirs. La clientèle étrangère a fait son retour, notamment les allemands et les espagnols.

En revanche, la météo a douché un peu les professionnels du tourisme qui s'attendaient à mieux; les premiers vacanciers sont arrivés tardivement en raison du calendrier scolaire et puis les britanniques ont boudé la France cette année.