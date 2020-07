Bretagne : une entreprise industrielle historique placée en redressement judiciaire

Les salariés des Ets François Meunier sont tombés de haut la semaine dernière. Ils ont appris au cours d'un comité social et économique (CSE) que leur entreprise était en cessation de paiement. "A cinq minutes du début de la réunion, la direction nous a annoncé ça de but en blanc" indique David Le Galleze, tourneur et délégué CGT à Caudan, le principal des quatre sites. On a pris un coup de massue, personne ne s'y attendait vraiment, car les carnets de commandes sont pleins."

Moindre mal

Les établissements Meunier ont été placés en redressement judiciaire pour six mois mardi matin par le tribunal de commerce de Brest. Plusieurs dizaines de salariés avaient fait le déplacement. "C'est un moindre mal, analyse David Le Galleze à la sortie de l'audience. On aurait pu ressortir avec une liquidation judiciaire. Là, les gens sont quand même assurés d'avoir leur salaire et de ne pas travailler pour rien."

Mais l'avenir à moyen terme s'écrit en pointillé, et la menace pour l'emploi est bien réelle. Une nouvelle audience est fixée au 8 septembre.

Née à Brest en 1934, Meunier est un fleuron historique de la maintenance navale et de l'industrie. Elle est notamment à l'origine de la création de la Sobrena (Société Brestoise de Réparation Navale) en 1987.