Grève générale : Plus de 2000 manifestants à Clermont-Ferrand

A l'appel de la CGT et de plusieurs syndicats, plus de 2000 personnes ont manifesté ce mardi matin à Clermont-Ferrand selon la police, et plus de 4000 selon les organisateurs. De nombreux gilets jaunes ont également rejoint le cortège qui s'est ensuite rendu à la Préfecture.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le cortège s'est élancé de la place du 1er Mai. Les banderoles réclament plus d'égalité sociale. La sono de la CGT crache ses slogans. "Convergence des luttes contre le capital". Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Clermont ce mardi matin en cette journée de grève générale. "C'est important, car on est sacrifié" explique Reynolds, salariés de Luxfer, entreprise qui fabrique du matériel médical à Gerzat, et menacée de fermeture, "il y a près de 140 personnes qui vont se retrouver sur le carreau par le choix des actionnaires, merci Macron".

Au premier rang du cortège, les salariés de Luxfer donnent le tempo. Mais si le rouge de la CGT est dominant, les gilets jaunes ont également défilés. "C'est pour défendre nos intérêts à tous, notre portefeuille" ajoute Nicolas, "il y a la CGT, les gilets jaunes, ça prouve bien qu'il y a un gros problème en France, s'ils ne se bougent pas les miches là haut, ça va péter".

Convergence des luttes

"Il n'y a pas de couleurs rouge ou jaune, on est ensemble" poursuit cette manifestante gilet sur le dos, "ça fait trois mois, et on tiendra jusqu'au bout". Le cortège s'étire, et prend la direction de la place Delille sous escorte du service d'ordre.

De nombreux gilets jaunes étaient dans le cortège © Radio France - Jean-Pierre Morel

La manifestation s'est achevée devant la Préfecture. D'autres rassemblements ont également eu lieu à Aurillac, Moulins ou Vichy.