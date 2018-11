Brexit : l'Europe et les Britanniques ont trouvé un accord

Les négociateurs britanniques et européens ont trouvé un accord sur le Brexit. Le bureau de la première ministre Theresa May a annoncé ce mardi qu'il serait examiné par le gouvernement mercredi.

Un accord existe entre les négociateurs européens et britanniques qui discutent des conditions d'application du Brexit. Le gouvernement de Theresa May a en effet annoncé ce mardi qu'un texte avait bel et bien vu le jour et qu'il serait examiné mercredi à 15h.

Pas de frontière entre les deux Irlandes ?

Le communiqué du 10 Downing Street précise que les ministres britanniques décideront lors de cette réunion de la prochaine étape du divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne (UE) se retrouveront mercredi après-midi à Bruxelles, selon deux sources diplomatiques citées par l'AFP.

Peu d'informations ont circulé jusqu'alors sur la teneur de cet accord. La chaîne irlandaise RTE, qui cite deux sources gouvernementales, affirme qu'il prévoit d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande. L'accord impliquerait également le maintien du Royaume-Uni tout entier dans un accord douanier avec l'UE, et pas seulement l'Irlande du Nord, comme cela avait été initialement proposé par Bruxelles.

Les partisans d'un Brexit "dur" restent à convaincre

La principale difficulté pour Theresa May sera désormais de convaincre dans son propre camp, le Parti conservateur, très divisé sur la question. Les partisans du Brexit craignent notamment qu'un tel accord ne contraigne le Royaume-Uni à se plier aux règles commerciales de l'UE pendant des années, et l'empêche de véritablement couper les liens.

La conclusion des négociations pourrait permettre l'organisation d'un sommet européen exceptionnel d'ici la fin du mois de novembre pour entériner l'accord. Le temps presse pour l'UE comme pour le Royaume-Uni, qui doivent faire ratifier l'accord par leurs parlements respectifs avant la date prévue de la sortie britannique de l'Union européenne, le 29 mars 2019.