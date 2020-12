Brexit : les Anglais continueront à commander des bières en Lorraine

L’accord commercial conclu entre Boris Johnson et l’Union européenne rassure les industriels qui exportent en Angleterre. C’est le quotidien de l’usine de Champigneulles en banlieue de Nancy qui brasse 230 millions de litres de bière par an et qui en exporte plus de 30% vers le Royaume Unis. En Lorraine, on se dit que les Anglais continueront d’importer des canettes brassées dans la région.

Le directeur de l’usine, Patrice Colin, voit son site tourner à plein régime en ce mois de décembre, car les Anglais font traditionnellement des stocks en décembre et aussi parce qu’il livre de la bière sans alcool pour le Dry January très populaire en Angleterre.

Prix et saisonnalité

«L'Angleterre n'a pas assez de brasseries pour livrer le pays et les Anglais ont besoin d'importer» souligne le chef d’entreprise, « Après le brexit, ils continueront vraisemblablement, à commander des bières françaises parce qu'ils les apprécient parce que l’on est plutôt sur des niveaux de tarifs qui n'ont rien à envier pour l'instant aux tarifs anglais».

«On travaille sur des boissons à forte saisonnalité, janvier et février restent les mois quasiment les plus faibles de l'année» rappelle le directeur du site en banlieue de Nancy. L’activité reprendra à plein régime au printemps pour un pic traditionnel d’avril à septembre.

Les Anglais continueront à boire de la bière

L’industriel n’a pas été trop touché par la pandémie car les canettes et les bouteilles se vendent même pendant les confinements et le directeur se veut confiant pour la suite après plus de trois ans d'incertitudes : «On sait que les Anglais continueront à boire de la bière et ils sont en sous capacité de production de bière. Par contre, il y aura peut-être un impact volume lié à des difficultés au niveau des douanes».

En 2020, l’usine de Champigneulles a produit 800 000 hectolitres de bière pour le marché britannique.