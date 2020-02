Brexit : les entreprises de l'Yonne pas si inquiètes que cela

C'est une longue période de négociations qui s'ouvre entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Le Brexit est une source d'inquiétude dans l'Yonne qui exporte chaque année 150 millions d'euros de marchandises. Principalement des produits laitiers, du matériel électrique et du Chablis.

Yonne, France

Le marché britannique est la première destination à l'export pour les entreprises de l'Yonne. En 2018, elles ont exporté pour près de 152 millions d'euros de marchandises et ont importé 42 millions d'euros de biens du Royaume-Uni. Des entreprises icaunaises qui ont comme depuis trois ans, plus de questions que de réponses.

Les petites entreprises, plus soucieuses que les grandes

Maryline Potel est conseillère international à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Yonne et voici le genre d'appel qu'elle reçoit : "j'ai eu encore un appel d'une entreprise qui ne savait pas ce qu'elle devait faire clairement pour facturer à son client en Angleterre, s'il y avait une nouvelle réglementation."

"On sait qu'il va y avoir une réglementation un peu plus lourde qu'aujourd'hui" - Maryline Potel, conseillère international à la CCI de l'Yonne Copier

Des projets à l'export reportés

En matière commerciale, rien ne change jusqu'au 31 décembre 2020. Mais on ne sait pas sur quoi déboucheront les négociations avec l'Union Européenne. Mathias Bounon gère la société BC technique à Vermenton. Il vend du matériel agricole de désherbage mécanique : "on avait en projet assez immédiat d'aller nous implanter sur le marché anglais. Aujourd'hui, le Brexit remet en cause ce projet dans le sens où ça va complexifier nos relations avec nos potentiels futurs importateurs."

Conséquence, BC technique, petite entreprise de quatorze salariés en pleine croissance, se tourne vers d'autres marchés : "on va mettre l'accent un peu plus sur les pays de l'Est, Roumanie et Ukraine; et puis outre-Atlantique, c'est-à-dire Canada et Etat-Unis."

"Ils ont besoin de nos produits, ils sont sur une île" - Louis Moreau, viticulteur et représentant du BIVB dans l'Yonne

"Boris Johnson adopte une posture en menaçant de taper du poing sur la table" - Louis Moreau, représentant du BIVB dans l'Yonne Copier

Les viticulteurs de Chablis aussi peuvent s'inquiéter. La Grande-Bretagne, c'est leur premier marché à l'export avec quatre millions de bouteilles par an. Mais Louis Moreau, du bureau des vins de bourgogne (BIVB), ne croit pas que nos voisins britanniques adopteront des taxes trop lourdes : "ils ont besoin des produits allemands, des produits français et italiens. Ils sont dépendants. Il ne faut pas oublier qu'ils produisent peu, ils sont sur une île." Et de toute façon, d'ici la fin de l'année, Louis Moreau conclut : "comme nous disent nos amis anglais - business as usual - on continue."