Brexit : les pâtes de fruit de l'Auvergnat Cruzilles plus difficiles à vendre au Royaume-Uni ?

L'entreprise auvergnate Cruzilles misait beaucoup sur son développement au Royaume-Uni, son premier pays à l'export. Le Brexit va forcément compliquer les choses, avec plus de formalités administratives et le risque de livraisons ralenties.

"Le Royaume-Uni, c'est notre premier pays à l'export, c'est 300 000 euros soit 3% du chiffre d'affaire", détaille Stéphane Guilbert, directeur général de l'entreprise Cruzilles, spécialiste des pâtes de fruit. "C'est à la fois peu et beaucoup et c'est surtout un énorme potentiel pour nous." La société, basée à Clermont-Ferrand espérait bien parier sur ce marché britannique dans les années à venir, mais le Brexit lui met clairement des bâtons dans les roues.

Plus de paperasse et des livraisons ralenties

Si pour l'heure il n'est pas question de droits de douanes, Stéphane Guilbert s'attend d'abord à "beaucoup de difficultés administratives puisque l'Angleterre devient un pays tiers comme n'importe quel pays étranger". Outre les déclarations douanières qui vont alourdir la gestion administrative des exportations, le chef d'entreprise craint aussi un impact sur les livraisons et donc sur les ventes. "Il y aura certainement des difficultés à la frontière, à traverser la Manche, donc des difficultés à livrer et compte tenu des difficultés administratives, très certainement la volonté des clients de commander par plus grosses quantités pour être livrés moins souvent et avoir moins de travail." Seulement ce fonctionnement ne correspond pas aux produits Cruzilles. "Forcément s'il y a des difficultés, s'il y a le choix entre un produit anglais et notre produit, c'est l'anglais qui sera choisi."

Le directeur général des pâtes de fruit Cruzilles compte pourtant maintenir les efforts de développement de l'entreprise sur le Royaume-Uni : "On sait que les Anglais apprécient nos produits. Bien qu'ils fassent le Brexit, les Anglais sont traditionnellement francophiles sur l'alimentation."